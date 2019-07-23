Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret düzenlediği Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Amman'a giden Çavuşoğlu, temasları kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. - AMMAN
Kaynak: İHA
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