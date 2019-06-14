Çavuşoğlu: "(Umman Körfezindeki gerginlik) Ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım aksi takdirde...
Çavuşoğlu: "(Umman Körfezindeki gerginlik) Ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım aksi takdirde bunun gibi gerilimler başka yola doğru gidebilir"
Çavuşoğlu: "(Umman Körfezindeki gerginlik) Ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım aksi takdirde bunun gibi gerilimler başka yola doğru gidebilir"
Kaynak: AA
Trump, en yakınında yer alan isim olan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in görevini bırakacağını açıkladı