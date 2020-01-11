Çavuşoğlu: Umarım Rusya Hafter'i ikna eder
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Çavuşoğlu: Umarım Rusya Hafter'i ikna eder

11.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:07
Çavuşoğlu: Umarım Rusya Hafter'i ikna eder

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'daki devlet başkanlarına yapılan ateşkes çağrısıyla ilgili, "Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir. Umarım , Hafter'i ikna eder ve en kısa zamanda Libya'da barış, yolunda bir adımı atmış oluruz." dedi.


Bakan Çavuşoğlu, "İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok,buna Hafter de dahil ama önce ateşkese riayet edecek" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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