Çavuşoğlu: "Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı"
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Çavuşoğlu: "Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı. Sanki Gazze'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar"

Çavuşoğlu: 'Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı'
Çavuşoğlu: 'Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı'
Çavuşoğlu: 'Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı'
Çavuşoğlu: 'Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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