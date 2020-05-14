Çavuşoğlu: "Uluslararası taşımacılığın devamı için yoğun çalışmalar sürdürüyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programına katıldı.
14.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programına katıldı. (2)
Kaynak: AA