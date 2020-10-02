Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam...
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Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam...

02.10.2020 00:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:08
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya ile deniz sınırı anlaşmasının tesciline atıfta bulunarak, uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya ile deniz sınırı anlaşmasının tesciline atıfta bulunarak, uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildiğini aktararak, "Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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