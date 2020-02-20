Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı
Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı.
20.02.2020 19:43 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:45
Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı.
Kaynak: AA