Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı
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Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı

Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı.

20.02.2020 19:43 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:45
Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı

Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programı

Dışişleri Bakanı 'nun gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı
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