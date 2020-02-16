Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti
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Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.

16.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:44
Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti

56'ncı Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere 'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı , Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.

- Çavuşoğlu

Kaynak: DHA
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