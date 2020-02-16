Çavuşoğlu, uluslararası ceza divanı savcısı bensouda'yı kabul etti
Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul ettiAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.
16.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:09
Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti
Almanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.
Kaynak: DHA