Çavuşoğlu, uluslararası ceza divanı savcısı bensouda'yı kabul etti
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Çavuşoğlu, uluslararası ceza divanı savcısı bensouda'yı kabul etti

Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul ettiAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.

16.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:09
Çavuşoğlu, uluslararası ceza divanı savcısı bensouda'yı kabul etti

Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti

Almanya, ()- 56'ncı Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı , Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.

Kaynak: DHA

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: Çavuşoğlu, uluslararası ceza divanı savcısı bensouda'yı kabul etti
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