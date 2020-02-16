Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti
56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.
16.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:46
56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.
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Kaynak: DHA