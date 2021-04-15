Çavuşoğlu: Ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu (2)

'BASININ ÖNÜNDE ÜLKEMİ VE MİLLETİMİ AĞIR BİR ŞEKİLDE İTHAM EDERSENİZ BENİM CEVAP VERMEM GEREKİYOR'AB Komisyonu'nun ne dediğinin Türkiye'yi bağlamayacağını belirten Çavuşoğlu, "Göç konusunu ne Avrupa ne de Yunanistan'a karşı kullanmadık.

'BASININ ÖNÜNDE ÜLKEMİ VE MİLLETİMİ AĞIR BİR ŞEKİLDE İTHAM EDERSENİZ BENİM CEVAP VERMEM GEREKİYOR'

AB Komisyonu'nun ne dediğinin Türkiye'yi bağlamayacağını belirten Çavuşoğlu, "Göç konusunu ne Avrupa ne de Yunanistan'a karşı kullanmadık. Biz göç konusunda insani davrandık ve Göç Mutabakatı'nı harfiyen uyguladık. AB bunu uygulamadı. Biz içeride bunu konuştuk. Sizin 4 yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi, Türkiye üzerinden gitmeyenleri nasıl denize attığınızı anlattık. Ama bunları basının önünde konuşmadık. Buraya çıkıyorsunuz basının önünde ülkenize mesaj vermek için Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsunuz. Bunları kabul etmem mümkün değil. Tüm bunlara rağmen Türkiye olarak biz üçüncü taraflar yerine iki ülke olarak bu meseleleri konuşmaya ve bundan sonra uluslararası hukuk sistemi çerçevesine görüş ayrılıklarını azaltmaya ve iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız. Basının önünde ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz benim cevap vermem gerekiyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Dendias ise "Bunları siz zaten biliyordunuz. Benim Ankara'ya gelip söylemem mi lazımdı?" diyerek, Türkiye'nin hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de uluslararası deniz hukukuna aykırı davranarak ihlallerde bulunduğunu iddia etti.'ADALARIN SİLAHSIZLANDIRILMIŞ STATÜSÜNÜ İHLAL EDİYORSUNUZ'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de belirlediği ve BM'ye kaydettirdiği kıta sahanlığı içinde faaliyette bulunduğunu belirterek, "Türkiye, bugüne kadar Türkiye'yi dışlayan, Kıbrıs Türk halkını yok sayan adımlara karşı ne yapabileceğini de göstermiştir. Buna rağmen hakça paylaşımdan uluslararası hukuktan bahsediyoruz. Siz kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Lozan Antlaşması'nda ve diğer anlaşmalarda da silahsızlandırılan adaların statüsü de var. Bunları da ihlal ediyorsunuz. Uluslararası hukuktan bahsediyorsunuz, Uluslararası Adalet Divanı'nın güya yargı yetki hakkını tanıyorsunuz ama 3 alanda; kıta sahanlığı konusunda Ege konusunda, hava sahası konusunda ve de adaların silahsızlandırılmış statüsüyle ilgili konuları da hariç tutmuşsunuz. Mahkemenin yetkisini tanımıyorsunuz. Tam da bizim çözmemiz gereken konular" diye konuştu.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER