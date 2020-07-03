Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (3)
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Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (3)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya yaptığı ziyaretinde Avrupa Birliği'nin (AB) listesinin adil olmadığını, objektif kriterlerden uzak, siyasi saiklerle yapıldığını söylediğini bildirdi.

Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (3)
03.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya yaptığı ziyaretinde Avrupa Birliği'nin (AB) listesinin adil olmadığını, objektif kriterlerden uzak, siyasi saiklerle yapıldığını söylediğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesiyle normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı"nın ardından ortak basın toplantısında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile Almanya'yı ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Almanya'nın iki gün önce AB dönem başkanlığını 6 aylığına üstlendiğini anımsatan Çavuşoğlu, Almanya'nın dönem başkanlığında Türkiye'nin AB ilişkilerinde neler yapılabileceğini konuştuklarını dile getirdi.

Türkiye'nin bu konuda beklentileri olduğuna değinen Çavuşoğlu, göç mutabakatının güncellenmesi ve gümrük birliği anlaşmasının modernize edilmesinin de yine gündemlerinde olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, bu konuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkel ile de iki defa görüştüğünü, kendisinin de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştüğünü anlattı.

Ziyarette ikili ilişkileri ele alarak, bölgesel konuları değerlendirdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz gibi konuları da ele alma imkanları olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin güvenli listede olması gerekiyor"

Türkiye'nin Kovid-19 sonrası yeni normalde AB'nin güvenli listesinde olması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kovid-19 sonrası yeni normalde turizmi de konuştuk. AB'nin listesinin de adil olmadığını, objektif kriterlerden uzak, siyasi saiklerle yapıldığını söyledim. Zaten listeye bakınca AB içinde hangi bölgeden hangi ülkeyi dahil etmek istenildiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Objektif kriterler içerisinde Türkiye'nin de güvenli ülkeler listesinde olması gerektiğini rakamlarla anlattık. Kültür ve Turizm Bakanımız Ersoy da görüşmeler yaptı. Sağlık Bakan Yardımcımız da iyi bir sunum yaptı. Bölgesel rakamlar, il il hepsini paylaşarak Türkiye'nin güvenli listede olması gerektiğini, seyahat uyarılarının kalkması gerektiğini de anlattık. Toplantılar çok verimli, açık, net ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Basın toplantısında tüm soruları açıklıkla cevapladık. Sağlık tedavilerinden tutun da turistlerin nasıl güvenli bir ortamda olduğunu, tatillerini geçireceğini anlattık. Yine sertifikasyon sürecini, denetim konularını anlattık. Bunlar bizim insanımızın sağlığı için de önemli. Olumlu neticeler alacağımızı umut ediyorum. 10 gün sonra AB yine listesini güncelleyecek. Sağlık Bakanlığımız günlük olarak bilgileri Dünya Sağlık Örgütü'nün listesine giriyor. AB'nin bununla ilgili kurumunun sistemine giriyor. Almanya ve diğer ülkelere de gönderiyor. Bu işbirliği içinde önümüzdeki süreçte olumlu adımlar atacağımızı umut ediyoruz."

Ukraynalı turist sayısının 2019 ve 2018 yılında önceki yıla göre iki kat artarak 750 binden 1,5 milyona ulaştığına değinen Çavuşoğlu, bu durumun iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerden kaynaklandığını kaydetti.

"Daha çok Ukraynalı turisti ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız"

Seyahatin önündeki engeller kaldırıldığında karşılıklı bu tür ziyaretler ve turist sayısının arttığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Arz talep dengesi. Hangi ülkeden daha çok turist gelirse buradaki yatırımcılar da o turistlerin isteklerine göre yatırımlar ya da düzenlemeler yapıyor. Ben bazı otellerde Ukrayna kanallarını eskiden de görüyordum. Son zamanlarda Antalya'daki Türkiye'deki otellerde çalışan çok sayıda Ukraynalı da var. Bu sayıda da çok ciddi artış oldu. Vize konusunda büyükelçilik yetişemediği için çalışma vizesi için özel bir şirketle çalışma fikri ortaya çıktı. Türkiye'de dil ve diğer becerilerinden dolayı ihtiyaç olan kişilere çalışma izni veriliyor. Ukraynalı turistler de Türkiye'de tatil geçirmekten çok mutlu. Bizim görevimiz insanlara seyahat ederken yardımcı olmak, güvenli sağlıklı bir şekilde tatillerini geçirmelerini desteklemek. Antalya ve Alanya'da yerleşik yaşayan çok sayıda Ukraynalı var. Yan komşum Ukraynalı. Ailecek de görüşüyoruz. Yakın dostluğumuz var. Ukraynalı dostlarımız tatile gelmek için Türkiye'yi daha fazla tercih ediyorlar. Bakan Dmitro'nun da gelmesi tanıtım için iyi oldu. Bu sene güvenli turizmi Ukraynalı ve diğer ülkelerden gelecek turistlere sunabilmek için tüm hazırlıklarımız yaptık. Büyükelçi de geldi, yerinde inceledi. İnşallah bu sene mümkün olduğunca daha çok Ukraynalı turisti ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız."

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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