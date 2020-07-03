Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin güvenli ülke olduğunu ülkelerin açıkladığını belirterek, "Macaristan Dışişleri Bakanı da beni arayarak, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesi içinde tuttuklarını ve Türkiye'den dönecek Macar turistlere 14...

Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1)
03.07.2020 19:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin güvenli ülke olduğunu ülkelerin açıkladığını belirterek, "Macaristan Dışişleri Bakanı da beni arayarak, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesi içinde tuttuklarını ve Türkiye'den dönecek Macar turistlere 14 günlük karantina uygulamayacaklarını söyledi. AB'nin kararına rağmen." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı"nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıda, İngiltere'nin seyahat uyarısını kaldırdığı 59 ülkeyi açıkladığını, Türkiye'nin de bunların içinde olduğunu söyledi.

Her ülkenin kendi vatandaşının sağlığını düşünmek zorunda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Objektif kriterler ortaya konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli ülke olduğunu ülkeler açıklıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı da beni arayarak, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesi içinde tuttuklarını ve Türkiye'den dönecek Macar turistlere 14 günlük karantina uygulamayacaklarını söyledi. AB'nin kararına rağmen." ifadelerini kullandı..

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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