Çavuşoğlu: "(Ukrayna-Rusya görüşmeleri) Her iki tarafın bu toplantıya katılmamızı istemesi ülkemize duyulan güvenin göstergesidir"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenledi. (1)