Çavuşoğlu: "(Ukrayna-Rusya görüşmeleri) Her iki tarafın bu toplantıya katılmamızı istemesi ülkemize duyulan güvenin göstergesidir" - Haberler

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Çavuşoğlu: "(Ukrayna-Rusya görüşmeleri) Her iki tarafın bu toplantıya katılmamızı istemesi ülkemize duyulan güvenin göstergesidir"

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi

Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenledi. (1)

Çavuşoğlu: (Ukrayna-Rusya görüşmeleri) Her iki tarafın bu toplantıya katılmamızı istemesi ülkemize duyulan güvenin göstergesidir

Çavuşoğlu: (Ukrayna-Rusya görüşmeleri) Her iki tarafın bu toplantıya katılmamızı istemesi ülkemize duyulan güvenin göstergesidir

Çavuşoğlu: (Ukrayna-Rusya görüşmeleri) Her iki tarafın bu toplantıya katılmamızı istemesi ülkemize duyulan güvenin göstergesidir

AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Haberler

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