Çavuşoğlu: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

Ukrayna'da düzenlenen Kırım Platformu Kuruluş Zirvesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum ve uluslararası hukuk Kırım adasının yasa dışı ilhaki konusunda tek bir tutum sergilemeli. " dedi.

Ukrayna'da düzenlenen Kırım Platformu Kuruluş Zirvesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum ve uluslararası hukuk Kırım adasının yasa dışı ilhaki konusunda tek bir tutum sergilemeli. " dedi.

Ukrayna'nın 30. bağımsızlık yılını kutlayan Çavuşoğlu, "Ukrayna toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ülkelerimizin iş birliği ve dayanışmasını gösteren Kırım Platformu yararlı bir mekanizma olarak davranacağına inanıyorum. " dedi.

Ukrayna halkının büyük bir bölümünü Kırım Tatarlarının oluşturduğuna ve Türkiye'nin de milyonlarca Tatar kökenli vatandaşı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Büyük Tatar entelektüeli İsmail Gaspıralı'ya göre düşmek kolaydır ancak tekrar ayağa kalkmak zordur. Ukrayna Devlet Başkanı'na ve Parlamentoya, Tatarların haklarının yerine getirilmesi çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. "

Konuşmasının bir diğer bölümünde Çavuşoğlu, bu mekanizmanın, Kırım sorunu ve bu adanın yasa dışı ilhaki ile ilgili uluslararası ilgilerin artmasına yol açacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre