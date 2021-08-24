Çavuşoğlu: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz"
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Çavuşoğlu: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

Çavuşoğlu: 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz'
Habermetre - Haberler | Toplum

Ukrayna'da düzenlenen Kırım Platformu Kuruluş Zirvesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum ve uluslararası hukuk Kırım adasının yasa dışı ilhaki konusunda tek bir tutum sergilemeli. " dedi.

Ukrayna'da düzenlenen Kırım Platformu Kuruluş Zirvesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum ve uluslararası hukuk Kırım adasının yasa dışı ilhaki konusunda tek bir tutum sergilemeli. " dedi.

Ukrayna'nın 30. bağımsızlık yılını kutlayan Çavuşoğlu, "Ukrayna toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ülkelerimizin iş birliği ve dayanışmasını gösteren Kırım Platformu yararlı bir mekanizma olarak davranacağına inanıyorum. " dedi.

Ukrayna halkının büyük bir bölümünü Kırım Tatarlarının oluşturduğuna ve Türkiye'nin de milyonlarca Tatar kökenli vatandaşı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Büyük Tatar entelektüeli İsmail Gaspıralı'ya göre düşmek kolaydır ancak tekrar ayağa kalkmak zordur. Ukrayna Devlet Başkanı'na ve Parlamentoya, Tatarların haklarının yerine getirilmesi çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. "

Konuşmasının bir diğer bölümünde Çavuşoğlu, bu mekanizmanın, Kırım sorunu ve bu adanın yasa dışı ilhaki ile ilgili uluslararası ilgilerin artmasına yol açacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre

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