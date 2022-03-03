Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz her zaman görüşmelere açığız. Herkes Ukrayna'da darbenin nasıl olduğunu biliyor" dedi.