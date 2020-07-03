Çavuşoğlu: "(Ukrayna ile) İkili ticaretimizin artması gerekir"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu: "İkili ticaretimizin artması gerekir"ANTALYA -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi.
03.07.2020 19:00 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu:
"İkili ticaretimizin artması gerekir"
ANTALYA -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA