Çavuşoğlu: "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın kürsüye çıkmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu: "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak"ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın kürsüye çıkmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu: "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak" ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi. (1) Kaynak: AA