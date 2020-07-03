Çavuşoğlu: "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın kürsüye çıkmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu: "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak"ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna...
03.07.2020 18:30 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın kürsüye çıkmaları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu:
"Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak"
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA