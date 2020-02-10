Çavuşoğlu, tuzi nizam camii'ni ziyaret etti
Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret ettiKaradağ, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti.
10.02.2020 22:55 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:02
Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti
Karadağ, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Camide İdlib ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.
Kaynak: DHA