Çavuşoğlu, tuzi nizam camii'ni ziyaret etti
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Çavuşoğlu, tuzi nizam camii'ni ziyaret etti

Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret ettiKaradağ, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti.

10.02.2020 22:55 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:02
Çavuşoğlu, tuzi nizam camii'ni ziyaret etti

Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti

, ()- Dışişleri Bakanı , Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Camide İdlib ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Kaynak: DHA

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: Çavuşoğlu, tuzi nizam camii'ni ziyaret etti
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