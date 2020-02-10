Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti.
10.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Camide İdlib ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------Çavuşoğlu'nun cami ziyareti
-Camide okunan dualar
Kaynak: DHA