Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti
Haberler » Güncel » Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti - Haber

Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti.

10.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:36
Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı , 'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Camide İdlib ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Çavuşoğlu'nun cami ziyareti

-Camide okunan dualar


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler