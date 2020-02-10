Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti

10.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın Tuzi şehrinde Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Camide İdlib ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çavuşoğlu'nun cami ziyareti

-Camide okunan dualar

Kaynak: DHA