Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması İki mevkidaşın heyetlerarası görüşmesi AŞKABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüştü.
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması
İki mevkidaşın heyetlerarası görüşmesi AŞKABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüştü.