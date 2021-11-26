Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü - Haberler
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Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması İki mevkidaşın heyetlerarası görüşmesi AŞKABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüştü.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması

İki mevkidaşın heyetlerarası görüşmesi AŞKABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüştü.

Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü

Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü

Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü

Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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