Çavuşoğlu: "Daha çok çalışmamız lazım çünkü gelecek bizim"
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi binasının temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi binasının temel atma törenine katılarak konuşma yaptı. (2)