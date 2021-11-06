Çavuşoğlu: "Daha çok çalışmamız lazım çünkü gelecek bizim" - Haberler
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Çavuşoğlu: "Daha çok çalışmamız lazım çünkü gelecek bizim"

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi binasının temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi binasının temel atma törenine katılarak konuşma yaptı. (2)

Çavuşoğlu: Daha çok çalışmamız lazım çünkü gelecek bizim

Çavuşoğlu: Daha çok çalışmamız lazım çünkü gelecek bizim

Çavuşoğlu: Daha çok çalışmamız lazım çünkü gelecek bizim

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