Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunu ve Spor Lisesi'ne ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı ziyareti Spor Lisesi ziyareti Çavuşoğlu'nun sıraya girip tabldot ile yemek alması Öğrencilerle sohbeti Spor salonunda çalışan öğrencilerle top oynaması, atış yapması ve sohbeti ANKARA - Dışişleri...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı ziyareti
Spor Lisesi ziyareti
Çavuşoğlu'nun sıraya girip tabldot ile yemek alması
Öğrencilerle sohbeti
Spor salonunda çalışan öğrencilerle top oynaması, atış yapması ve sohbeti ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti. Ankara TVF Spor Lisesi'nde öğrencilerle öğle yemeği yiyen Bakan Çavuşoğlu, sporcuların antrenmanını da izledi.