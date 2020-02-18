: Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunu ve Spor Lisesi'ne ziyaret etti

18.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı ziyareti

Spor Lisesi ziyareti

Çavuşoğlu'nun sıraya girip tabldot ile yemek alması

Öğrencilerle sohbeti

Spor salonunda çalışan öğrencilerle top oynaması, atış yapması ve sohbeti ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti. Ankara TVF Spor Lisesi'nde öğrencilerle öğle yemeği yiyen Bakan Çavuşoğlu, sporcuların antrenmanını da izledi.

Kaynak: AA

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