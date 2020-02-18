Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunu ve Spor Lisesi'ne ziyaret etti
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Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunu ve Spor Lisesi'ne ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı ziyareti Spor Lisesi ziyareti Çavuşoğlu'nun sıraya girip tabldot ile yemek alması Öğrencilerle sohbeti Spor salonunda çalışan öğrencilerle top oynaması, atış yapması ve sohbeti ANKARA - Dışişleri...

18.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:39
Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunu ve Spor Lisesi'ne ziyaret etti

Dışişleri Bakanı 'nun karşılanması

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı ziyareti

Lisesi ziyareti

Çavuşoğlu'nun sıraya girip tabldot ile yemek alması

Öğrencilerle sohbeti

Spor salonunda çalışan öğrencilerle top oynaması, atış yapması ve sohbeti - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet 'ı ziyaret etti. Ankara TVF Spor Lisesi'nde öğrencilerle öğle yemeği yiyen Bakan Çavuşoğlu, sporcuların antrenmanını da izledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunu ve Spor Lisesi'ne ziyaret etti
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