Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bizim oluşturacağımız güvenli bölgenin güneyinde kalanlardan Amerikalılar ve diğerleri sorumludur. Bu kamplar veya hapishaneler, rejim bölgesinde kalıyorsa bundan rejim sorumludur
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD mensuplarının tutulduğu kampların veya hapishanelerin Barış Pınarı Harekatı'yla oluşturulması planlanan güvenli bölgede kalması durumunda
Türkiye'nin gerekeni yapacağını, güvenli bölge dışında kalanlardan Türkiye'nin sorumlu olmayacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle