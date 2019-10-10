Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bizim oluşturacağımız güvenli bölgenin güneyinde kalanlardan Amerikalılar ve diğerleri sorumludur. Bu kamplar veya hapishaneler, rejim bölgesinde kalıyorsa bundan rejim sorumludur

10.10.2019 20:51
Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD mensuplarının tutulduğu kampların veya hapishanelerin Barış Pınarı Harekatı'yla oluşturulması planlanan güvenli bölgede kalması durumunda


Türkiye'nin gerekeni yapacağını, güvenli bölge dışında kalanlardan Türkiye'nin sorumlu olmayacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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