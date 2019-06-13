Çavuşoğlu: "Türkiye S400'ü almıştır ve S400'ler Türkiye gelecektir"
- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.
- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. -3-
Kaynak: AA