Çavuşoğlu: "Türkiye S400'ü almıştır ve S400'ler Türkiye gelecektir"

Çavuşoğlu: "Türkiye S400'ü almıştır ve S400'ler Türkiye gelecektir"

- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. -3-

Kaynak: AA
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