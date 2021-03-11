Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

11.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:11
Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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