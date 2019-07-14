Çavuşoğlu: Türkiye'nin faaliyetleri sürecek
Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının esas sebebi Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle iktidarı paylaşmayı reddetmesidir.
Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının esas sebebi Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle iktidarı paylaşmayı reddetmesidir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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