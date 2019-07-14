Çavuşoğlu: Türkiye'nin faaliyetleri sürecek

Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının esas sebebi Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle iktidarı paylaşmayı reddetmesidir.

Çavuşoğlu: Türkiye'nin faaliyetleri sürecek

Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının esas sebebi Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle iktidarı paylaşmayı reddetmesidir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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