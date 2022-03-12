Çavuşoğlu: "Türkiye'nin bana göre en büyük güçlerinden bir tanesi genç nüfus oranının yüksek olması" - Haberler

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Çavuşoğlu: "Türkiye'nin bana göre en büyük güçlerinden bir tanesi genç nüfus oranının yüksek olması"

AA - Güncel
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Antalya Diplomasi Forumu Gençlik Programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu Gençlik Programına katıldı.

Antalya Diplomasi Forumu Gençlik Programı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu Gençlik Programına katıldı. (1)

Çavuşoğlu: Türkiye'nin bana göre en büyük güçlerinden bir tanesi genç nüfus oranının yüksek olması

Çavuşoğlu: Türkiye'nin bana göre en büyük güçlerinden bir tanesi genç nüfus oranının yüksek olması

Çavuşoğlu: Türkiye'nin bana göre en büyük güçlerinden bir tanesi genç nüfus oranının yüksek olması

AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, gençlik, Kongre, Güncel, Haberler

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