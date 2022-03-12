Çavuşoğlu: "Türkiye'nin bana göre en büyük güçlerinden bir tanesi genç nüfus oranının yüksek olması"
AA - Güncel
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Antalya Diplomasi Forumu Gençlik Programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu Gençlik Programına katıldı.
Antalya Diplomasi Forumu Gençlik Programı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu Gençlik Programına katıldı. (1)