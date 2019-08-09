Çavuşoğlu: "Türkiye'nin Afrika açılımı ortaklık politikasına dönüştü"

Çavuşoğlu: "Türkiye'nin Afrika açılımı ortaklık politikasına dönüştü"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.

09.08.2019 16:23
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.

Kaynak: AA
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