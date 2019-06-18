Çavuşoğlu: "Türkiye kadar mazlumların sesi olan başka bir ülke yok" - İSTANBUL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Birlik ve Dayanışma Şöleni"ne katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Birlik ve Dayanışma Şöleni"ne katıldı.
Kaynak: AA
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