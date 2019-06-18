Çavuşoğlu: "Türkiye kadar mazlumların sesi olan başka bir ülke yok" - İSTANBUL

Çavuşoğlu: "Türkiye kadar mazlumların sesi olan başka bir ülke yok" - İSTANBUL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Birlik ve Dayanışma Şöleni"ne katıldı.

Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Birlik ve Dayanışma Şöleni"ne katıldı.

Kaynak: AA
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