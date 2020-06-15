Çavuşoğlu: "Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılması planlanıyor"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirdi.
15.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:04
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA