Çavuşoğlu: Türkiye Hiç Bir Zaman Çaresiz Değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sözlerine ilişkin olarak, "Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri konutunda düzenlen toplantıda Almanya ve Arakan konuları ön plana çıktı.



Bakan Çavuşoğlu, Pakistan ile Türkiye ve halkının birbirinin yanında olduğunu söyleyerek, Pakistan hükümetinin, Parlamentosu'nun ve halkının 15 Temmuz'da Türkiye'nin yanında olduklarını hatırlattı. Çavuşoğlu, savunma sanayi alanında işbirliklerini güçlendirdiklerini söyleyerek, savunma sanayinin birbirini tamamlayıcı rol oynadığını ifade etti.



Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf, her iki ülkenin birbirine destek verdiğini aktararak, Türkiye ile dostluğun kendi kanlarında olduğunu ifade etti. Asıf, Myanmar'a yardım konusunda Türkiye'nin yanında yer aldıklarını kaydederek, Arakan Müslümanlarının sistematik şekilde mağdur edilmesini kınadıklarını ifade etti.



Çavuşoğlu, Müslümanların zor şartlarda yaşadıklarının kaydederek, "İnsani yardımlarımızı Bangladeş'ten alarak ulaştırıyoruz ki Bangladeş ekonomisine katkı sağlayalım. Onların insanca yaşayabilmesi için çadır kamplarını kurmak istiyoruz. Bangladeş yönetiminden bir yer tahsis etmelerini istedik" ifadelerini kullandı.



İslam dünyasının duyarlı olmasına dikkat çeken Çavuşoğlu, "İslam dünyasının tam duyarlı olduğunu söyleyemeyiz. Birbirinin aleyhine kullanmak için milyarlarca harcayan ülkelerin bu paranın yüzde 10'unu ümmete harcasa bu insanların acıları diner" şeklinde konuştu.



Asıf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaynakları birleştirme fikrine katıldığını belirterek, Müslüman ülkelerin birbirlerine hassas davranmaları gerektiğini belirtti.



Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sözlerine ilişkin olarak, "Türkiye olmasaydı Alman siyasetçiler kampanyada zorlanacaktı. Gerçekten sanki seçim Türkiye hakkında veya Türkiye'de yapılıyor. Almanya'nın ve Avrupa'nın başka konuları var. Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir. Biz Almanya'yı eleştirdik, Almanya'nın yaklaşımını eleştirdik" dedi.



Çavuşoğlu Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye silah satışına ilişkin sözlerine ise "Merkel'in bu yaklaşımını doğru buluyoruz. Daha olgun buluyoruz. Seçim atmosferinde bile sağduyulu davranmak hepimizin görevidir" diye konuştu.



(Ahmet Umur Öztürk/İHA)