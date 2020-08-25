Çavuşoğlu: "Türkiye, hakça paylaşım için herkesle görüşmeye hazırdır"
Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
25.08.2020 20:14 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:20
Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Komşuyuz. Biz hakça paylaşmayı biliriz"
Kaynak: AA