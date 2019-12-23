Çavuşoğlu, türkiye-gürcistan-azerbaycan üçlü toplantısı'na katıldı
Haberler » Güncel » Çavuşoğlu, türkiye-gürcistan-azerbaycan üçlü toplantısı'na katıldı - Haber

Çavuşoğlu, türkiye-gürcistan-azerbaycan üçlü toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Toplantısı'na katıldıGürcistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı'na katıldı.

23.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:54
Çavuşoğlu, türkiye-gürcistan-azerbaycan üçlü toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Toplantısı'na katıldı

Gürcistan, ()- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, türkiye-gürcistan-azerbaycan üçlü toplantısı'na katıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler