Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı'na katıldı.
23.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı'na katıldı.
Görüntü Dökümü
------------Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan görüntü
-Çavuşoğlu'nun görüntüsü
Kaynak: DHA