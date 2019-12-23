Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı'na katıldı.

23.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:33
Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8'inci Toplantısı'na katıldı.

Görüntü Dökümü

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Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan görüntü

-Çavuşoğlu'nun görüntüsü


Kaynak: DHA
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