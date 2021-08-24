Bakan Çavuşoğlu: "İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır"

Bakan Çavuşoğlu: "İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır" -"Haberde bahsedilen sözler söylenmemiş sözlerdir.

Bakan Çavuşoğlu: "İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır"

-"Haberde bahsedilen sözler söylenmemiş sözlerdir. BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı"

-"Muhalefet hemen bu haberlerin üzerine atladı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm"

-"Yayıncı kuruluş özür diledi muhalefet tweeti silmedi"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisso Bustillo ile ortak basın açıklaması yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı