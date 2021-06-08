Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Heyeti ile öğle yemeğinde buluştu
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Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Heyeti ile öğle yemeğinde buluştu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun heyeti karşılaması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Heyeti ile öğle yemeğinde buluştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun heyeti karşılaması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Heyeti ile öğle yemeğinde buluştu.

Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Heyeti ile öğle yemeğinde buluştu
Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Heyeti ile öğle yemeğinde buluştu
Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Heyeti ile öğle yemeğinde buluştu
Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Heyeti ile öğle yemeğinde buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Heyeti ile öğle yemeğinde buluştu - Haberler
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