Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Heyeti ile öğle yemeğinde buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun heyeti karşılaması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Heyeti ile öğle yemeğinde buluştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun heyeti karşılaması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Heyeti ile öğle yemeğinde buluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı