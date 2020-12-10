Çavuşoğlu: "Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz"
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Çavuşoğlu: "Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz"

10.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:40
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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