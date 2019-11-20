Çavuşoğlu: "(Türkiye-ABD arasında) Sorunların kontrol dışına çıkmaması da her zaman önemlidir"-...
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Çavuşoğlu: "(Türkiye-ABD arasında) Sorunların kontrol dışına çıkmaması da her zaman önemlidir"-...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

20.11.2019 21:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:30

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu: "(Türkiye-ABD arasında) Sorunların kontrol dışına çıkmaması da her zaman önemlidir"-...
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