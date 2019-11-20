Çavuşoğlu: "(Türkiye-ABD arasında) Sorunların kontrol dışına çıkmaması da her zaman önemlidir"-...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
20.11.2019 21:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çavuşoğlu: "(Türkiye-ABD arasında) Sorunların kontrol dışına çıkmaması da her zaman önemlidir"-...