Çavuşoğlu: "Türkiye-AB ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde geliştirmek istiyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu.
02.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu.
Kaynak: AA