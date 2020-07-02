Çavuşoğlu: "Türkiye-AB ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde geliştirmek istiyoruz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu. Kaynak: AA