Çavuşoğlu: "(Türkiye-AB ilişkileri) Diyaloğun artarak ve her düzeyde devam etmesinde fayda var"
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Çavuşoğlu: "(Türkiye-AB ilişkileri) Diyaloğun artarak ve her düzeyde devam etmesinde fayda var"

24.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu: '(Türkiye-AB ilişkileri) Diyaloğun artarak ve her düzeyde devam etmesinde fayda var'
Çavuşoğlu: '(Türkiye-AB ilişkileri) Diyaloğun artarak ve her düzeyde devam etmesinde fayda var'
Çavuşoğlu: '(Türkiye-AB ilişkileri) Diyaloğun artarak ve her düzeyde devam etmesinde fayda var'
Çavuşoğlu: '(Türkiye-AB ilişkileri) Diyaloğun artarak ve her düzeyde devam etmesinde fayda var'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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