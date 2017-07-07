Çavuşoğlu: Türk Tarafı Üzerine Düşeni Yaptı

Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını belirten Çavuşoğlu, "Türk tarafı üzerine düşeni yaptı.

Çavuşoğlu: Türk Tarafı Üzerine Düşeni Yaptı

Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını belirten Çavuşoğlu, "Türk tarafı üzerine düşeni yaptı. Bu parametrelerde daha fazla ısrar etmenin anlamı kalmamıştır" dedi.

Kaynak: Dunya.com