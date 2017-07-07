Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını belirten Çavuşoğlu, "Türk tarafı üzerine düşeni yaptı. Bu parametrelerde daha fazla ısrar etmenin anlamı kalmamıştır" dedi.
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