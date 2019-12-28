Çavuşoğlu: Türk milletinin geleceği için önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"
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Çavuşoğlu: Türk milletinin geleceği için önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"

AK Parti Antalya İl Başkanlığı AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

28.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:07

İl Başkanlığı

AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı

Dışişleri Bakanı 'nun konuşması

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu: Türk milletinin geleceği için önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"
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