Çavuşoğlu: Türk milletinin geleceği için önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"
AK Parti Antalya İl Başkanlığı AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
28.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:07
AK Parti Antalya İl Başkanlığı
AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
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Kaynak: AA