Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı
Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılış törenine katıldıAzerbaycan, (DHA)- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.
14.10.2019 14:56
Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılış törenine katıldı
Azerbaycan, (DHA)- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.
Kaynak: DHA