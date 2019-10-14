Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı

14.10.2019 14:36

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Açılıştan görüntüler-Bakanın kurdele kesimi-Piyano dinletisi

Kaynak: DHA