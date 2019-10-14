Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı

Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.

14.10.2019 14:36
Çavuşoğlu, türk kültür ve miras vakfı açılış törenine katıldı

Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı açılışına katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Açılıştan görüntüler-Bakanın kurdele kesimi-Piyano dinletisi

 


Kaynak: DHA
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