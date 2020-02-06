Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü
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Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.

06.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:31
Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için 'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Türk Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü.


Kaynak: DHA
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