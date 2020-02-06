Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü

06.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:31

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.

Kaynak: DHA