Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı'na katıldı
Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldıAzerbaycan (DHA) 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
06.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:26
Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı
Azerbaycan (DHA) 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: DHA