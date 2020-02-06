Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldıAzerbaycan (DHA) 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

06.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:26
Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı

Azerbaycan () 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, türk konseyi dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı'na katıldı
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