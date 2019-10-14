Çavuşoğlu, türk konseyi aile fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı

Çavuşoğlu, türk konseyi aile fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı

Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladıAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı.

14.10.2019 11:46

Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı

Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et