Çavuşoğlu, türk konseyi aile fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı
Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladıAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı.
14.10.2019 11:46
Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı
Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı.
Kaynak: DHA