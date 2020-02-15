Çavuşoğlu: Türk heyet hafta başında Rusya'da İdlib'i görüşecek
Haberler » Dünya » Çavuşoğlu: Türk heyet hafta başında Rusya'da İdlib'i görüşecek - Haberler

Çavuşoğlu: Türk heyet hafta başında Rusya'da İdlib'i görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, İdlib konusunu görüşmek üzere pazartesi günü Türk heyetinin Rusya'ya gideceğini duyurdu.

15.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:47
Çavuşoğlu: Türk heyet hafta başında Rusya'da İdlib'i görüşecek

Dışişleri Bakanı , konusunu görüşmek üzere pazartesi günü Türk heyetinin 'ya gideceğini duyurdu.


Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan bakan burada Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler