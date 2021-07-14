Çavuşoğlu, Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı ziyaret etti
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Çavuşoğlu, Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı ziyaret etti

Çavuşoğlu, Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan temasları kapsamında geçtiğimiz Haziran ayında Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısına ev sahipliği yapan ve Türk Dünyası turizm başkenti olarak ilan edilen Kokand şehrini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan temasları kapsamında geçtiğimiz Haziran ayında Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısına ev sahipliği yapan ve Türk Dünyası turizm başkenti olarak ilan edilen Kokand şehrini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Temmuz tarihlerinde Taşkent'te düzenlenecek "Orta ve Güney Asya: Bölgesel İşbirliği, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretine Fergana vilayetinden başlayan Çavuşoğlu, ardından geçtiğimiz Haziran ayında Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısına ev sahipliği yapan ve Türk Dünyası turizm başkenti olarak ilan edilen Kokand şehrini ziyaret etti.

Kokand Üniversitesini ziyaret eden Çavuşoğlu, üniversite şeref defterini imzalamasının ardından üniversite bahçesinde gençlerin yaptığı dans ve müzik gösterisini izledi. Çavuşoğlu üniversite ziyaretinin ardından Özbekistan Turizm Bakanı Ozodbek Nazarbekov ve Kokand Belediye Başkanı Maruf Usmarov eşliğinde Hüdayar Han Sarayı ve Kokand Camii Kompleksini gezdi. Sarayda bulunan tarihi eşyalar ve binaların mimarisini inceleyen Çavuşoğlu, Kokand Hanlığı'nın son hükümdarı Hüdayar Han'ın hayatına ilişkin canlandırılan tiyatro sahneleri ile muhteşem Özbek geleneksel müzik performanslarını ilgiyle izledi.

Çavuşoğlu, ziyareti sırasında el yapımı Özbek bıçaklarının yapılması, Kokand helvasının hazırlanmasını ve elde ahşap oyma sanatını da yakından inceledi.

"Her gelişimizde kardeş Özbekistan'ın tarihi ve doğa güzelliklerini görmeye ve tanıtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Kokand'ın Türk Dünyası turizm başkenti olarak ilan edilmesi çok isabetli bir karar olduğunu gördüğünü kaydetti. Çavuşoğlu, "Hüdayar Han sarayını gezdik, burada geçmişteki medeniyetler hakkında, Özbekistan tarihi hakkında bilgiler edindik. Şehrin diğer güzelliklerini de gördük" ifadelerini kullanarak, "Özbekistan'da turizm için büyük bir potansiyel var. Fergana'ya uçuşlar da başladı. İleride Türkiye'den ve dünyanın her yerinden, özellikle Türk Dünyası'ndan turistlerin, misafirlerin buraya gelmesini biz de teşvik edeceğiz" dedi.

(Dilmurod Cumabayev/İHA)

Çavuşoğlu, Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı ziyaret etti
Çavuşoğlu, Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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